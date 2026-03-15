Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силами противовоздушной обороны был сбит еще один летевших на столицу украинский БПЛА. Общее число уничтоженных более чем за сутки беспилотников достигло 114. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он на своей странице в MAX.
Незадолго до этого представители Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что средства ПВО уничтожили 125 украинских дронов над российскими регионами.