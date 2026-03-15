Собянин сообщил об уничтожении уже 116 БПЛА, летевших на Москву более чем за сутки

Силами противовоздушной обороны были уничтожены еще два летевших на столицу беспилотников ВСУ. Общее число уничтоженных более чем за сутки беспилотников достигло 116. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он на своей странице в MAX.
Незадолго до этого представители Министерства обороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 125 украинских дронов над российскими регионами.