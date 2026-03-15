Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло с начала суток до 54

По словам градоначальника, после перехвата беспилотников на место падения их обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Они проводят осмотр территории и уточняют возможные последствия.
«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Позднее мэр столицы добавил, что на подлёте к Москве расчёты ПВО уничтожили еще три вражеских дрона.
Таким образом, с начала суток на подлёте к столице были уничтожены уже 54 беспилотника. Система противовоздушной обороны продолжает круглосуточное дежурство и отслеживает возможные новые угрозы.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о масштабной работе ПВО над российскими регионами. Только за шесть часов военные уничтожили 113 украинских беспилотников, причём 18 из них были зафиксированы в Московском регионе. При этом 14 дронов направлялись непосредственно на столицу, но были перехвачены ещё на подлёте.
