Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло с начала суток до 54

Российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников, направляющихся в сторону столицы. Вечером 15 марта Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожили ещё шесть дронов, летевших на город.

Источник: Life.ru

По словам градоначальника, после перехвата беспилотников на место падения их обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Они проводят осмотр территории и уточняют возможные последствия.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Позднее мэр столицы добавил, что на подлёте к Москве расчёты ПВО уничтожили еще три вражеских дрона.

Таким образом, с начала суток на подлёте к столице были уничтожены уже 54 беспилотника. Система противовоздушной обороны продолжает круглосуточное дежурство и отслеживает возможные новые угрозы.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о масштабной работе ПВО над российскими регионами. Только за шесть часов военные уничтожили 113 украинских беспилотников, причём 18 из них были зафиксированы в Московском регионе. При этом 14 дронов направлялись непосредственно на столицу, но были перехвачены ещё на подлёте.

