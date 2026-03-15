Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло с начала суток до 54

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о масштабной работе ПВО над российскими регионами. Только за шесть часов военные уничтожили 113 украинских беспилотников, причём 18 из них были зафиксированы в Московском регионе. При этом 14 дронов направлялись непосредственно на столицу, но были перехвачены ещё на подлёте.