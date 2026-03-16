The Guardian: израильская полиция расстреляла семью палестинцев

На Западном берегу реки Иордан израильские силовики открыли огонь по автомобилю, в котором находилась палестинская семья, возвращавшаяся домой после покупок.
По информации The Guardian, в результате стрельбы погибли отец, мать и двое маленьких детей в возрасте пяти и семи лет. Сообщается также, что один из погибших детей имел проблемы со зрением и был слепым.
Двое старших детей выжили. Один из них, находившийся в машине в момент нападения, позже рассказал журналистам подробности произошедшего. По его словам, стрельба началась без какого-либо предупреждения. После того как автомобиль был обстрелян, силовики вытащили мальчика из машины, применили к нему насилие и, по его утверждению, позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес семьи.
В израильской полиции подтвердили факт применения оружия, однако представили иную версию событий. В официальном комментарии утверждается, что автомобиль якобы представлял непосредственную угрозу для сотрудников правоохранительных органов, что и стало причиной стрельбы. При этом конкретных объяснений, каким образом безоружная семья с детьми могла угрожать вооружённым силовикам, представители полиции не предоставили.
Ранее израильская армия впервые подтвердила, что во время войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа погибли около 70 тысяч человек.