Суд в Москве рассмотрит продление дела больной раком блогера Чекалиной

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Судья Гагаринского суда Москвы Екатерина Кузьмина решит вопрос о том, возможно ли продолжать рассматривать дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе средств за рубеж, у которой выявили онкологическое заболевание.
Заседание суда назначено на 11:30 мск.
Ранее врачи начали проводить Чекалиной курс химиотерапии, который может продолжиться и в понедельник. Как рассказал ТАСС адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев, защита блогера не исключает, что попросит суд о переносе заседания до того дня, когда врачи разрешат обвиняемой участие в процессе. «Заседание суда под вопросом, все будет решаться непосредственно 16 марта, с учетом состояния здоровья моей подзащитной», — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.
Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.
В конце февраля стало известно, что Чекалина, которая находится под домашним арестом, родила сына.