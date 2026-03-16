ПВО уничтожила 28 дронов над Россией за три часа

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 28 украинских беспилотников самолётного типа. Атака отражалась с 20:00 до 23:00 15 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 12 — сбито над Брянской областью. Ещё семь БПЛА ликвидированы над Московским регионом, причём три из них летели непосредственно на столицу. Три беспилотника уничтожены над Воронежской областью. По два дрона пришлось на Белгородскую и Смоленскую области, по одному — на Курскую и Тульскую.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала суток на подлёте к Москве были уничтожены уже 54 беспилотника. Система противовоздушной обороны продолжает круглосуточное дежурство и отслеживает возможные новые угрозы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше