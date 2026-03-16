Собянин сообщил о восьми БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе систем противовоздушной обороны, которые отражали атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, силы ПВО смогли перехватить и уничтожить несколько дронов на подлёте к городу.
Вначале было сообщено о двух сбитых беспилотниках, после чего поступила информация о ликвидации ещё одного аппарата. Позднее он сообщил о ещё пяти сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных дронов, пытавшихся приблизиться к Москве, достигло восьми.
На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность территории и местных жителей.
Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает дроны, предотвращая удары по столице и центральному промышленному району.