Собянин сообщил о восьми БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе систем ПВО, которые уничтожили восемь БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе систем противовоздушной обороны, которые отражали атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, силы ПВО смогли перехватить и уничтожить несколько дронов на подлёте к городу.

Вначале было сообщено о двух сбитых беспилотниках, после чего поступила информация о ликвидации ещё одного аппарата. Позднее он сообщил о ещё пяти сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных дронов, пытавшихся приблизиться к Москве, достигло восьми.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность территории и местных жителей.

Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает дроны, предотвращая удары по столице и центральному промышленному району.

