Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 28 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских беспилотников над территорией РФ за три часа. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В период с 20:00 до 23:00 средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 28 украинских БПЛА: 12 дронов — над Брянской областью, семь беспилотников — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, три дрона — над Воронежской областью, по два беспилотника — над Белгородской и Смоленской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также по одному дрону сбили над Курской и Тульской областями.
В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков беспилотников также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.