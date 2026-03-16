Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 28 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских беспилотников над территорией РФ за три часа. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В период с 20:00 до 23:00 средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 28 украинских БПЛА: 12 дронов — над Брянской областью, семь беспилотников — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, три дрона — над Воронежской областью, по два беспилотника — над Белгородской и Смоленской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также по одному дрону сбили над Курской и Тульской областями.

В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков беспилотников также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше