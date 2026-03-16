В Запорожской области произошли взрывы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Три серии взрывов произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее Федоров сообщил еще о двух сериях взрывов в регионе.
Сейчас на подконтрольной Киеву части Запорожской области действует режим воздушной тревоги. Также сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (01:00 мск) — добавлена информация о новых взрывах.
