В Запорожской области произошли взрывы

На подконтрольной Киеву части региона объявили воздушную тревогу.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Три серии взрывов произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Федоров сообщил еще о двух сериях взрывов в регионе.

Сейчас на подконтрольной Киеву части Запорожской области действует режим воздушной тревоги. Также сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (01:00 мск) — добавлена информация о новых взрывах.

