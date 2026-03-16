В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила Росавиация.
— Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.
Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. Глава города Сергей Собянин сообщал об устранении за сутки уже 119 дронов ВСУ, летевших на столицу.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше