Над Россией сбили 28 БПЛА ВСУ за три часа

Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 12 аппаратов. Ещё семь беспилотников уничтожили в Московском регионе, включая три, которые направлялись к столице. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Смоленской областями, а также по одному — над Курской и Тульской областями.