Над Россией сбили 28 БПЛА ВСУ за три часа

Министерство обороны России сообщило о серии перехватов украинских беспилотников над несколькими регионами страны. По данным ведомства, системы противовоздушной обороны за три часа обнаружили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Согласно информации военного ведомства, инциденты произошли вечером 15 марта в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Дежурные расчёты ПВО оперативно реагировали на появление целей и ликвидировали их на подлёте.
Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 12 аппаратов. Ещё семь беспилотников уничтожили в Московском регионе, включая три, которые направлялись к столице. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Смоленской областями, а также по одному — над Курской и Тульской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе систем противовоздушной обороны, которые отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.