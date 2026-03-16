Bild: противники военной реформы ФРГ облили краской стенд Бундесвера в Йене

По информации издания, в акции участвовали шесть человек. Они выразили протест против новой модели военной службы и облили стенд вооружённых сил Германии краской. На место вмешалась полиция: правоохранители потребовали от участников покинуть здание, после чего те ушли без сопротивления. В отношении активистов начато расследование по подозрению в порче имущества.