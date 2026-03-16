Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: противники военной реформы ФРГ облили краской стенд Бундесвера в Йене

Группа активистов сорвала работу стенда Бундесвера на ярмарке профориентации Йене.

Источник: Аргументы и факты

На ярмарке профориентации в городе Йена, расположенном в федеральной земле Тюрингия, произошёл инцидент с участием активистов, выступающих против военной политики. Как сообщает газета Bild, группа протестующих нарушила работу выставочного стенда Бундесвера, устроив акцию прямо во время мероприятия.

По информации издания, в акции участвовали шесть человек. Они выразили протест против новой модели военной службы и облили стенд вооружённых сил Германии краской. На место вмешалась полиция: правоохранители потребовали от участников покинуть здание, после чего те ушли без сопротивления. В отношении активистов начато расследование по подозрению в порче имущества.

Поводом для протеста стала реформа системы военной службы, вступившая в силу в Германии 1 января 2026 года. Новый закон предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для молодых мужчин и восстановление системы воинского учёта. При этом служба в Бундесвере по-прежнему остаётся добровольной, однако совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнять специальную анкету с информацией о состоянии здоровья, физической подготовке и готовности рассмотреть возможность службы.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу закона о реформировании военного призыва Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам с опросниками для прохождения медицинской комиссии.