Bild: противники военной реформы ФРГ облили краской стенд Бундесвера в Йене

На ярмарке профориентации в городе Йена, расположенном в федеральной земле Тюрингия, произошёл инцидент с участием активистов, выступающих против военной политики. Как сообщает газета Bild, группа протестующих нарушила работу выставочного стенда Бундесвера, устроив акцию прямо во время мероприятия.
По информации издания, в акции участвовали шесть человек. Они выразили протест против новой модели военной службы и облили стенд вооружённых сил Германии краской. На место вмешалась полиция: правоохранители потребовали от участников покинуть здание, после чего те ушли без сопротивления. В отношении активистов начато расследование по подозрению в порче имущества.
Поводом для протеста стала реформа системы военной службы, вступившая в силу в Германии 1 января 2026 года. Новый закон предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для молодых мужчин и восстановление системы воинского учёта. При этом служба в Бундесвере по-прежнему остаётся добровольной, однако совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнять специальную анкету с информацией о состоянии здоровья, физической подготовке и готовности рассмотреть возможность службы.
Ранее сообщалось, что после вступления в силу закона о реформировании военного призыва Бундесвер разослал первые письма потенциальным новобранцам с опросниками для прохождения медицинской комиссии.