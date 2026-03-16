На проспекте Красного Знамени во Владивостоке ночью сгорела шашлычная

Ночью на понедельник, 16 марта, на проспекте Красного Знамени произошёл пожар в кафе-шашлычной. По информации новых медиа, огонь охватил помещение, расположенное на втором этаже над торговыми площадями.
Очевидцы сообщают, что внутри заведение фактически выгорело полностью. На тушении работали пожарные расчёты, которые справились с огнём и уже утром занимались проливкой здания. По опубликованным в соцсетях кадрам видно, что из‑за воды, которой тушили пожар, вокруг здания образовалась наледь.
По сообщениям в пабликах, подъезд спецтехники к месту возгорания осложнили плотно припаркованные автомобили.