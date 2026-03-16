Полиция Владивостока проверяет сообщение о нарушении порядка на Североморской

Во Владивостоке сотрудники полиции начали проверку после публикации в социальных сетях. В сообщении говорилось о том, что в районе улицы Североморской неизвестные люди нарушали общественный порядок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как сообщили в полиции, информация была выявлена во время мониторинга интернет-ресурсов. После обнаружения публикации по указанному факту организована проверка.
«Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. По итогам проверки примут процессуальное решение», — рассказали в УМВД России по Владивостоку.
В полиции также напомнили жителям Приморского края о необходимости незамедлительно сообщать о противоправных действиях. Если человек стал очевидцем преступления или правонарушения, следует обратиться в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102. Также можно воспользоваться единым номером экстренных служб 112.
Кроме того, заявление можно подать через официальный сайт регионального управления МВД. На портале размещены контакты дежурных частей территориальных подразделений полиции, куда также можно обратиться для передачи информации о происшествиях или правонарушениях.