Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наркозакладчика поймали в Уссурийске с крупной партией синтетики

Полиция изъяла более 37 гр запрещённых веществ, спрятанных в тайниках и свёртках.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России в Уссурийске задержали ранее судимого 36-летнего мужчину — уроженца одной из стран ближнего зарубежья — по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Оперативники получили информацию о его причастности к незаконному обороту синтетических психоактивных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят тайник-закладка массой более 1 грамма, подготовленный для сбыта, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«По месту жительства подозреваемого полицейские изъяли 32 свёртка с запрещёнными веществами, которые злоумышленник планировал сбыть на территории Уссурийска бесконтактным способом», — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами, относящимися к синтетической группе. Их общая масса превысила 37 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Расследование продолжается.

Напомним, Надеждинский районный суд Приморья вынес приговор двум иностранцам 2002 и 2003 годов рождения за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.