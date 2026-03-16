Наркозакладчика поймали в Уссурийске с крупной партией синтетики

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России в Уссурийске задержали ранее судимого 36-летнего мужчину — уроженца одной из стран ближнего зарубежья — по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Оперативники получили информацию о его причастности к незаконному обороту синтетических психоактивных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят тайник-закладка массой более 1 грамма, подготовленный для сбыта, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«По месту жительства подозреваемого полицейские изъяли 32 свёртка с запрещёнными веществами, которые злоумышленник планировал сбыть на территории Уссурийска бесконтактным способом», — говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами, относящимися к синтетической группе. Их общая масса превысила 37 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Расследование продолжается.
