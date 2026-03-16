Наркозакладчика поймали в Уссурийске с крупной партией синтетики

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России в Уссурийске задержали ранее судимого 36-летнего мужчину — уроженца одной из стран ближнего зарубежья — по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Оперативники получили информацию о его причастности к незаконному обороту синтетических психоактивных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят тайник-закладка массой более 1 грамма, подготовленный для сбыта, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.