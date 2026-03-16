Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны были уничтожены еще два летевших на столицу украинских БПЛА. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он на своей странице в MAX.
Вечером 15 марта представители Министерства обороны России сообщили, что средства ПВО ликвидировали 125 дронов ВСУ над регионами РФ.
В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.