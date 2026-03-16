Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый центр в Ангарске загорелся в ночь на 16 марта

Огонь уничтожил площадь в 500 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поздно вечером 15 марта 2026 года жители Ангарска сообщили в дежурную часть о том, что в 108 квартале горит торговый центр. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России Приангарья.

— На место происшествия оперативно выехали спасатели. 16 марта в 00:14 по местному времени они локализовали пламя, — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, горела крыша здания ГУ МЧС по Иркутской области.

Полностью потушить пожар удалось лишь к 02:46. Он уничтожил площадь в 500 квадратных метров. На месте работали 78 человек личного состава с привлечением 28 единиц техники. Что стало причиной пожара — предстоит выяснить. По словам очевидцев, горела крыша здания.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Улан-Удэ овца стала звездой интернета. Очевидцы опубликовали видео, как во время празднования Масленицы и Белого месяца в парке животное сбежало из вольера и пустилось наутек. При этом, овца была трофейной.