Торговый центр в Ангарске загорелся в ночь на 16 марта

Поздно вечером 15 марта 2026 года жители Ангарска сообщили в дежурную часть о том, что в 108 квартале горит торговый центр. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России Приангарья.
— На место происшествия оперативно выехали спасатели. 16 марта в 00:14 по местному времени они локализовали пламя, — уточнили в ведомстве.
По словам очевидцев, горела крыша здания ГУ МЧС по Иркутской области.
Полностью потушить пожар удалось лишь к 02:46. Он уничтожил площадь в 500 квадратных метров. На месте работали 78 человек личного состава с привлечением 28 единиц техники. Что стало причиной пожара — предстоит выяснить. По словам очевидцев, горела крыша здания.
