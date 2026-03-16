Собянин сообщил об отражении ночной атаки десяти БПЛА на Москву

Ночью 16 марта российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, сначала были уничтожены два дрона, направлявшихся к городу. После перехвата на место падения обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб, которые занялись проверкой территории и ликвидацией возможных последствий. Позднее была отражена атака ещё двух БПЛА.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Спустя несколько минут мэр столицы сообщил о новой попытке атаки. Силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников, которые также направлялись в сторону города.

Таким образом, всего за ночь на подлёте к столице были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы.

Ранее в Росавиации сообщили об отмене временных ограничений в столичных аэропортах. Речь идёт о воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево. После введённых ранее мер безопасности аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

