Собянин сообщил об отражении ночной атаки десяти БПЛА на Москву

По его словам, сначала были уничтожены два дрона, направлявшихся к городу. После перехвата на место падения обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб, которые занялись проверкой территории и ликвидацией возможных последствий. Позднее была отражена атака ещё двух БПЛА.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Спустя несколько минут мэр столицы сообщил о новой попытке атаки. Силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников, которые также направлялись в сторону города.
Таким образом, всего за ночь на подлёте к столице были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы.
Ранее в Росавиации сообщили об отмене временных ограничений в столичных аэропортах. Речь идёт о воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Шереметьево. После введённых ранее мер безопасности аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.
