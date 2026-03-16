Собянин: силы ПВО сбили еще 15 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона на подлёте к городу.
Позднее поступила информация о ликвидации ещё двух беспилотных аппаратов. После их уничтожения на местах падения обломков начали работу сотрудники экстренных служб, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые проверки.
Впоследствии стало известно, что системой ПВО Министерства обороны менее чем за час было сбито в общей сложности 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Специалисты продолжают работать на местах падения обломков.
Ранее сообщалось, что ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система ПВО перехватывает и уничтожает дроны, предотвращая удары по столице.