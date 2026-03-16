Мошенники стали рассылать фейковые сообщения о кредитах

Об этом рассказал РИА Новости Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает ИА DEITA.RU.
Основная схема мошенничества заключается в рассылке массовых сообщений, в которых говорится о якобы обновлении статуса вашего займа или кредита. Обычно такие сообщения выглядят как простое уведомление с коротким тревожным текстом, например: «Статус вашего займа был изменен» или «Обновление по вашему кредиту».
В них всегда есть ссылка, которая кажется очень заманчивой, поскольку создается ощущение срочной необходимости проверить информацию. Мошенники используют психологический эффект неожиданности, чтобы вызвать тревогу даже у тех, кто никогда не оформлял кредит.
Они прекрасно понимают, что любой человек может испугаться или заинтересоваться, поэтому и создают фальшивые сообщения, вызывающие импульсивное желание перейти по ссылке. После этого злоумышленники перенаправляют жертву на поддельный сайт, непринужденно воссоздающий внешний вид настоящего банка или микрофинансовой организации.
На таких страничках просят ввести личные данные — номер телефона, паспортные данные, реквизиты карты или код из смс-сообщения. Иногда ссылка ведет на загрузку вредоносного файла, который, будучи открытым, предоставляет киберпреступникам полный доступ к личной информации пользователя, его счетам и денежным средствам.
Массовое распространение таких сообщений даёт мошенникам шанс поймать даже тех, кто недавно оформлял кредит или просто случайно получил подобное сообщение. Часто сообщения остаются нейтральными, без указания точной информации о конкретном банке или МФО, чтобы повысить вероятность доверия и снизить подозрения.
Немкин советует строго соблюдать базовые правила интернет-безопасности: никогда не переходить по незнакомым или неожиданным ссылкам, особенно если речь идет о финансовых операциях или кредитах. В случае сомнений лучше самостоятельно открыть официальное приложение банка или связаться с организацией напрямую по номеру, который можно найти на официальном сайте.