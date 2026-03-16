Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.