Число сбитых украинских БПЛА на подлёте к Москве в ночное время выросло до 20

Ночь на понедельник в столичном регионе выдалась напряжённой: силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки атак беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество уничтоженных на подлёте к городу дронов достигло уже 20.

Источник: Life.ru

По его словам, очередная группа беспилотников была перехвачена средствами ПВО в ночные часы. После их уничтожения на места падения обломков выехали экстренные службы, которые проверяют территорию и оценивают возможные последствия.

«Ещё пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин ночью 16 марта, позднее добавив о ещё пяти уничтоженных дронах.

После полуночи градоначальник уже сообщал о десяти сбитых беспилотниках. Таким образом, общее число уничтоженных этой ночью дронов, направлявшихся к столице, достигло 18. Система ПВО продолжает нести круглосуточное дежурство, контролируя воздушное пространство над регионом.

Тем временем столичные аэропорты вернулись к обычному режиму работы. В Росавиации сообщили, что временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов, однако сейчас все воздушные гавани столицы работают в штатном режиме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше