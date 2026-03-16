Пенсионерке из Приморья вернут деньги, переведенные мошенникам

81-летняя жительница Владивостока стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы. Вернуть деньги помогла прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В июне 2023 года пенсионерку ввели в заблуждение. Следуя указаниям аферистов, она перевела более 400 тысяч рублей на банковский счет, который использовался в мошеннической схеме.
«Позже выяснилось, что деньги поступили на карту жителя Республики Башкортостан 2003 года рождения. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для проведения незаконных операций и фактически выступил так называемым “дроппером”, — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Чтобы защитить права пострадавшей, прокурор Ленинского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании с владельца карты суммы неосновательного обогащения.
Дело рассматривал Советский районный суд Уфы. Суд поддержал требования прокуратуры и постановил взыскать с ответчика более 400 тысяч рублей. Кроме того, ему предстоит выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.
После вступления решения в законную силу деньги должны вернуть пенсионерке. Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.