Старые уловки позволили мошенникам обмануть омичек 358 тысяч рублей

В субботу, 14 марта, 40-летняя жительница Омска получила в мессенджере сообщение от своей подруги, которая умоляла не задавать вопросы, а срочно занять 50 тысяч рублей. Омичка тут же перечислила требуемую сумму. Но когда она получила второе сообщение, в котором «подруга» просила занять ей еще столько же, женщина начала сомневаться и просто перезвонила своей приятельнице. Выяснилось, что ни в какую беду ее подруга не попадала — ее аккаунт вскрыли злоумышленники и от ее имени рассылали по всем контактам финансовые просьбы.