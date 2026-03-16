Старые уловки позволили мошенникам обмануть омичек 358 тысяч рублей

Минувшие выходные дни не прошли без очередной потери денег омичами, попавшимися на уловки мошенников. В результате действия киберпреступников две омички лишились в общей сложности 358 тысяч рублей.
В субботу, 14 марта, 40-летняя жительница Омска получила в мессенджере сообщение от своей подруги, которая умоляла не задавать вопросы, а срочно занять 50 тысяч рублей. Омичка тут же перечислила требуемую сумму. Но когда она получила второе сообщение, в котором «подруга» просила занять ей еще столько же, женщина начала сомневаться и просто перезвонила своей приятельнице. Выяснилось, что ни в какую беду ее подруга не попадала — ее аккаунт вскрыли злоумышленники и от ее имени рассылали по всем контактам финансовые просьбы.
Еще один традиционный метод мошенничества удачно был опробован на преподавателе одного из омских вузов в воскресенье, 15 марта. 50-летней женщине позвонили с неизвестного номера и под предлогом оказания услуги, выманили из нее код из смс. Последующие звонки от «офицера ФСБ» и других «специалистов» убедили омичку о необходимости перевести деньги на «безопасный» счет. По итогу женщина лишилась 308 тысяч рублей.