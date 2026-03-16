Al Hadath: в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране прогремели взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в районе международного аэропорта Мехрабад на окраине Тегерана, сообщил телеканал Al Hadath.
Согласно информации журналистов, произошло по меньшей мере семь взрывов. Также стало известно о сильном пожаре, который возник в районе аэропорта.
Напомним, ранее телеканал Al Hadath проинформировал, что в западной части Ирана для отражения налёта боевой авиации были задействованы средства противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики. Они вели борьбу с истребителями.
14 марта британская газета Financial Times со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США Дану Строул написала, что Соединённые Штаты оказались в замешательстве из-за ответных ударов Ирана. В публикации отмечалось, что Белый дом не в полной мере осознавал масштабы эскалации и диапазон ответных действий Тегерана.