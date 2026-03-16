Бастрыкин затребовал доклад о страшной аварии с пятью погибшими под Новосибирском

Ход расследования по факту смертельного ДТП, случившегося в Новосибирской области, взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе дела и всех установленных обстоятельствах трагедии. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России.

Речь идет об аварии с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. Напомнит, что микроавтобус «Мерседес» выехал на полосу встречного движения в районе 109 километра трассы «Сибирь», где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибло пять человек, при этом сам водитель «Мерседеса» не пострадал.

В региональном управлении СК РФ уже возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по НСО Сергею Артеменко предстоит представить доклад о первоначальных результатах расследования и всех установленных обстоятельствах дела.