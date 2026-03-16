На Украине отменили рейсы шести поездов из-за повреждений ж/д инфраструктуры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Шесть поездов 16−17 марта не выйдут на маршрутные рейсы в Сумской области Украины из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в компании «Укрзализныця» («Укржелдорога»).
«Мы прилагаем все усилия и, несмотря ни на что, поддерживаем движение в регионе. Однако на некоторых участках нам придется его приостановить на несколько суток», — говорится в сообщении компании.
По их информации, специалистам потребуется время на проведение аварийно-восстановительных работ.