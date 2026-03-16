В Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем погибла женщина

В тот же день в поселке Шахтинский Канского округа горели баня и гараж. Как выяснилось, хозяева топили печь с нарушением элементарных правил безопасности. Пламя охватило 100 «квадратов» и едва не перекинулось на жилой дом. Сотрудники МЧС отстояли строение. На месте работали девять человек и три единицы техники.