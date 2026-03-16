В Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем погибла женщина

В Красноярском крае подвели итоги недели по пожарам. С 9 по 16 марта сотрудники МЧС ликвидировали 61 возгорание, из них 12 произошли за прошедшие сутки. За семь дней в огне погибли пять человек, 25 жителей края удалось спасти.
Специалисты назвали главные причины трагедий. Выяснилось, что чаще всего пожары в регионе случаются из-за проблем с электричеством: на долю короткого замыкания пришелся 31 случай. На втором месте — неосторожное обращение с огнем (17 пожаров), на третьем — неправильная топка печей (восемь возгораний).
Один из смертельных случаев произошел днем 15 марта в поселке Большая Мурта. Там из-за неосторожного курения загорелся частный дом. Пожар тушили 11 сотрудников МЧС с помощью трех машин. Огонь успел охватить 64 квадратных метра. В пожаре погибла хозяйка жилища. Тело женщины обнаружили при разборе завалов.
В тот же день в поселке Шахтинский Канского округа горели баня и гараж. Как выяснилось, хозяева топили печь с нарушением элементарных правил безопасности. Пламя охватило 100 «квадратов» и едва не перекинулось на жилой дом. Сотрудники МЧС отстояли строение. На месте работали девять человек и три единицы техники.
В МЧС региона напомнили жителям, что нельзя оставлять печи без присмотра и допускать их перекал, а также хранить возле них легковоспламеняющиеся вещи.