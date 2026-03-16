ПВО отражает атаку БПЛА над Севастополем, сбито два украинских беспилотника

В Севастополе силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражают атаку украинских беспилотников. По информации губернатора Михаила Развожаева, уже сбиты две воздушные цели. Гражданские объекты не пострадали.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Берегите себя!» — написал губернатор Севастополя в соцсетях.

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал микроавтобус. Пострадали двое местных жителей. Бойцы самообороны оперативно доставили их в Шебекинскую ЦРБ.

