ПВО отражает атаку БПЛА над Севастополем, сбито два украинских беспилотника

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Берегите себя!» — написал губернатор Севастополя в соцсетях.
Ранее Life.ru сообщал, что в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал микроавтобус. Пострадали двое местных жителей. Бойцы самообороны оперативно доставили их в Шебекинскую ЦРБ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.