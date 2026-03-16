Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе аэропорта Дубая из-за БПЛА получил повреждения топливный резервуар

В результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая был повреждён топливный резервуар и начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

Топливный резервуар получил повреждения в районе международного аэропорта Дубая в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в пресс-службе правительства этого эмирата.

«В результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что на месте также начался пожар, который пытаются потушить местные силы гражданской обороны. Согласно предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, 14 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана призвал людей, которые проживают возле американских промышленных объектов на Ближнем Востоке, покинуть эти места. Кроме того, в КСИР потребовали убрать из региона все подобные предприятия США.

Ранее Иран заявил о нанесении ударов по отделениям американского Citibank в Дубае и Манаме (столица Бахрейна). В КСИР пояснили, что указанные атаки «стали ответом на агрессию врага против двух иранских банков».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше