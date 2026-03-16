В районе аэропорта Дубая из-за БПЛА получил повреждения топливный резервуар

«В результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения», — сказано в заявлении.
Отмечается, что на месте также начался пожар, который пытаются потушить местные силы гражданской обороны. Согласно предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее Иран заявил о нанесении ударов по отделениям американского Citibank в Дубае и Манаме (столица Бахрейна). В КСИР пояснили, что указанные атаки «стали ответом на агрессию врага против двух иранских банков».