Бастрыкину доложат о травмировании пенсионерки в пансионате Новосибирска

Следственный комитет РФ заинтересовался ситуацией с пожилой женщиной, получившей травмы в одном из пансионатов Новосибирска. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и выяснить все обстоятельства произошедшего.
«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что в одном из пансионатов, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, причинены телесные повреждения 73-летней женщине, которая содержится в данном учреждении на постоянной основе», — сообщили в информационном центре СК РФ.
По этому факту следственные органы СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку. Она проводится по статье 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Сергею Артеменко поручено доложить в центральный аппарат ведомства о ходе проверки и установленных обстоятельствах.