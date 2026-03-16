Shot: Несколько взрывов прогремело над Ярославлем

Несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских БПЛА. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что взрывы были слышны на юге и в центре города. Некоторые жители утверждают, что слышали звук мотора от пролетающего дрона в небе. Всего на данный момент было не менее трех взрывов, — сказано в публикации.
Предварительно, средства ПВО уничтожают беспилотники-камикадзе в небе над городом. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вечером 15 марта за три часа средства противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.