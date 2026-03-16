Где найти Алину: последние новости о пропавшей девочке в Звенигороде

Девятые сутки Звенигород живет в ожидании чуда. Спасатели, водолазы и волонтеры продолжают масштабную операцию на Москве-реке, где 7 марта оборвались следы троих подростков. Двое мальчиков найдены погибшими. Но 13-летняя Алина до сих пор числится пропавшей без вести. Корреспонденты aif.ru выяснили, что затрудняет работу поисковиков, как далеко могло унести тело течением и когда поиски остановят.
«Работы до результата»: 20 лодок на линии.
Поисковая операция в акватории Москвы-реки не прекращается ни на день. Каждое утро начинается с разведки ледовой обстановки и спуска судов на воду. Как рассказала руководитель пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова, силы задействованы колоссальные:
«Порядка 20 лодок задействованы в поисках, ведется сканирование, визуальный осмотр, водолазный расчет продолжает проверять подозрительные точки. Пешие группы также осматривают водоем на предмет ледохода, контролируют акваторию. Вопрос о сворачивании поисковых мероприятий не поднимается. Работы будут продолжаться до получения результата».
Специалисты прочесывают реку метр за метром. Зона поиска расширена до 20 километров вниз по течению. Это значит, что спасатели готовятся к самому сложному сценарию, который ранее уже подтвердился трагическими находками.
Страшная находка: почему тела разбросало на километры?
Напомним, что трагедия разыгралась вечером 7 марта. Трое подростков из поселка Игнатьево ушли гулять. Камеры зафиксировали, как они зашли в магазин, а затем направились к реке. На берегу нашли шапку одного из мальчиков и три пары следов, обрывающихся у самой воды.
Первое тело подростка было обнаружено 11 марта всего в 800 метрах от предполагаемого места провала под лед. А 13 марта водолазы нашли второго мальчика — но уже в 7 километрах от штаба поисков. Возникает резонный вопрос: как тела двоих друзей, оказавшихся в воде в одно время, разбросало так далеко друг от друга?
Спасатели объясняют это коварством весенней реки. София Морозова пояснила:
«Тут можно говорить о множестве факторов. Может быть, течение, может быть, на какое-то время тело зацепилось, потом течение потащило дальше. Каждый раз это все очень индивидуально, поэтому предположений, по какой причине в этом случае получилось именно так, можно строить очень много. Главное, что ребят нашли. Поиск третьего ребенка продолжается».
Скорость течения Москвы-реки в этом районе достигает 2−3 метров в секунду. В сочетании с ледоходом и корягами на дне, это создает непредсказуемую картину. То, что девочку до сих пор не нашли, может означать, что ее могло унести еще дальше, либо тело находится в «ловушке» — завале коряг или под толщей льда, куда пока не добрались водолазы.
Атака природы: ледоход против «Добротворца».
Ситуацию осложняет погода. Если в первые дни стоял сильный ледоход, то сейчас условия изменились, но легче не стало. Спасатели работают на пределе возможностей, буквально пробиваясь к воде.
«Подготовительные мероприятия начинаются в 6 утра. Выход маломерных судов на воду осуществляется в 7 утра 40 минут. Условия проведения работ остаются сложными. Температура воды — примерно плюс 5 градусов. Скорость течения до 2−3 метров в секунду. Ледоход пока отсутствует. Производится скалывание льда у береговой линии для обеспечения доступа водолазных групп», — сообщили спасатели.
Особенно опасным был период 12 и 13 марта. Тогда река превратилась в агрессивную массу.
«Шли большие глыбы льда, плюс часть из них были притоплены под водой, их было не видно, и они создавали угрозы лодкам. Сегодня ледовая обстановка чуть проще», — отметила Морозова.
Каждое погружение водолаза сейчас — риск. Льдины с острыми краями, нулевая видимость и холод требуют максимальной осторожности. Тем не менее, работа не останавливается ни на минуту.
Зона отчуждения: почему не пускают гражданских.
В социальных сетях многие жители Звенигорода спрашивают, почему к поискам не подключают широкие массы добровольцев. Ответ прост: безопасность и профессионализм.
Сейчас береговая линия и акватория — зона повышенной опасности. Лед тронулся, он непредсказуем, и нахождение там неспециалистов может привести к новой трагедии.
«Гражданских лиц в зону поисков сейчас не пускают, потому что существует опасность приближения к водоему. Проверяется каждый квадратный метр акватории. Задействовано огромное количество поисковиков, спецслужб», — резюмировала представитель водолазной группы.
Главный вопрос: когда завершатся поиски?
Горе родителей, потерявших сыновей и ожидающих вестей о дочери, невыносимо. Единственное, что сегодня могут обещать спасатели — они не уйдут.
София Морозова дала четкий и недвусмысленный ответ: «Ребенка будут продолжать искать, пока не найдут».
История в Звенигороде стала страшным напоминанием для всех родителей об опасности весеннего льда. Внешне крепкий, он превращается в ловушку при первом потеплении. Скрытое течение, промоины и ледоход делают прогулки у реки смертельно опасными. Спасатели продолжают бороться за каждый метр реки в надежде поставить точку в этой трагедии и вернуть девочку семье.