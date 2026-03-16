В Иркутске и районе один человек погиб и 28 пострадали в ДТП за неделю

В Иркутске и районе за неделю один человек погиб и 28 пострадали в авариях. Среди травмированных есть один ребенок. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, с 9 по 15 марта 2026 года на территории города произошло 27 ДТП.
— Чаще всего фиксировались столкновения автомобилей — 12 случаев, 11 раз водители наезжали на пешеходов, дважды машины наезжали на препятствия, — пояснили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Также зарегистрирован один случай опрокидывания и один раз автомобиль съехал с дороги. Всего пролизошло 218 автоаварий, а число повреждённых транспортных средств составило 396.
Автоинспекторы напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными и осторожными.
