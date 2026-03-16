В российском регионе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В промзоне Лабинска (Краснодарский край) в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в оперштабе региона.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В тушении пожара задействованы 4 расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в Ярославле произошла серия взрывов, вызванных предполагаемой воздушной атакой беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, система противовоздушной обороны активно работает над уничтожением угрозы в небе над городом.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.