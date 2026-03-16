Над Ярославлем прогремели взрывы, работает ПВО

В небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников-камикадзе.

Очевидцы рассказали SHOT, что громкие звуки были слышны в центральной и южной частях города. Некоторые жители также слышали характерный звук мотора пролетающего дрона. На данный момент зафиксировано не менее трёх взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Аэропорт Ярославля уже более 16 часов не принимает и не отправляет воздушные суда из-за введённых ограничений.

Также силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. По информации губернатора Михаила Развожаева, уже сбиты две воздушные цели. Гражданские объекты не пострадали.

