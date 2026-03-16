Бывшему директору «Спецавтохозяйства» в Новосибирске предъявили обвинение

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего директора «Спецавтохозяйства», сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение в отношении Южакова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере через посредника (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года, возглавляя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Южаков требовал от руководителей двух коммерческих организаций продать фирмы общей стоимостью свыше 90 млн рублей его посредникам, угрожая в противном случае создать условия для их выхода с рынка обращения с отходами в регионе.

Кроме того, обвиняемый не обеспечил оплату задолженности предприятия перед организациями по договорам транспортировки ТКО. Руководители организаций согласились на требования Южакова и продали фирмы, но оплаты фактически не получили.

Также бывший директор заключил два договора на консультационные услуги на сумму 5 млн рублей, не добившись положительного результата, но при этом распорядился полностью оплатить подрядчику оказанные услуги.

Южаков вину не признал.

Дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.