Нефтебаза загорелась из-за атаки БПЛА в Лабинске Краснодарского края

В промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на нефтебазе. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
— В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В ту же ночь несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вечером 15 марта за три часа средства противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.