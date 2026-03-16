Новосибирец заплатит 3 тысячи за запись с оскорблениями бывшего мужа своей жены

Согласно материалам дела, 24 ноября мужчина отправил аудиосообщение бывшему мужу своей супруги. Содержание голосового сообщения, направленного через мессенджер, было признано оскорбительным, унижающим честь и достоинство адресата. Действия сибиряка квалифицировали по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, выраженное в неприличное или иной противоречащей общепринятым нормам морали форме».
В суде новосибирец свою вину признал и пояснил, что потерпевший в течение долгого времени не оставлял в покое его семью, продолжая писать и названивать бывшей супруге. В какой-то момент, по словам обвиняемого, он не выдержал и в грубой форме высказал все, что накопилось, в голосовом сообщении.
В итоге мировой судья 2-го судебного участка Ленинского судебного района вынес постановление о признании сибиряка виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. К настоящему моменту постановление уже вступило в законную силу.