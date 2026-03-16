Муж устроил стрельбу после того, как увидел жену с другим и заподозрил измену

Стрельба произошла возле медицинского учреждения в городе Краби на юге Таиланда.

Стрельба произошла возле медицинского учреждения в городе Краби на юге Таиланда. Как сообщает издание The Thaiger, огонь открыл мужчина, увидевший свою жену в машине с другим человеком.

Инцидент произошёл 9 марта. В полицию обратились очевидцы, которые услышали несколько выстрелов рядом с клиникой.

На месте сотрудники полиции обнаружили девять пистолетных гильз. Одна из пуль попала в припаркованный автомобиль.

Владелец машины рассказал, что сначала принял звуки за фейерверк. Позже выяснилось, что одна из пуль пробила колесо его автомобиля.

В ходе проверки полиция установила, что стрельбу устроил местный житель. Его имя правоохранительные органы не раскрывают.

По данным расследования, мужчина подозревал супругу в измене и вместе с другом следил за ней. Возле больницы они увидели, как женщина садится в автомобиль к неизвестному мужчине.

Ревнивый супруг подошёл к машине и постучал в стекло. Водитель сразу нажал на газ и попытался уехать.

После этого мужчина достал пистолет и открыл огонь по уезжающему автомобилю.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Другие детали произошедшего правоохранительные органы не сообщили.

