Муж устроил стрельбу после того, как увидел жену с другим и заподозрил измену

Стрельба произошла возле медицинского учреждения в городе Краби на юге Таиланда. Как сообщает издание The Thaiger, огонь открыл мужчина, увидевший свою жену в машине с другим человеком.
Инцидент произошёл 9 марта. В полицию обратились очевидцы, которые услышали несколько выстрелов рядом с клиникой.
На месте сотрудники полиции обнаружили девять пистолетных гильз. Одна из пуль попала в припаркованный автомобиль.
Владелец машины рассказал, что сначала принял звуки за фейерверк. Позже выяснилось, что одна из пуль пробила колесо его автомобиля.
В ходе проверки полиция установила, что стрельбу устроил местный житель. Его имя правоохранительные органы не раскрывают.
По данным расследования, мужчина подозревал супругу в измене и вместе с другом следил за ней. Возле больницы они увидели, как женщина садится в автомобиль к неизвестному мужчине.
Ревнивый супруг подошёл к машине и постучал в стекло. Водитель сразу нажал на газ и попытался уехать.
После этого мужчина достал пистолет и открыл огонь по уезжающему автомобилю.
По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Другие детали произошедшего правоохранительные органы не сообщили.
