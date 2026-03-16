В Лабинске на Кубани загорелась нефтебаза после атаки беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru писал, что жители Ярославля рассказали о серии взрывов в небе над городом — предположительно, работали системы ПВО, отражая атаку беспилотников. На этом фоне в аэропорту Ярославля более 16 часов действуют ограничения на взлёт и посадку самолётов.