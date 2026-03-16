В Лабинске на Кубани загорелась нефтебаза после атаки беспилотника ВСУ

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет. Возгорание произошло на территории объекта топливной инфраструктуры, сейчас специалисты занимаются его ликвидацией.
В тушении задействованы четыре пожарных расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия и контролируют ситуацию.
Специалисты также оценивают последствия атаки и проверяют территорию на предмет возможных повреждений.
Ранее Life.ru писал, что жители Ярославля рассказали о серии взрывов в небе над городом — предположительно, работали системы ПВО, отражая атаку беспилотников. На этом фоне в аэропорту Ярославля более 16 часов действуют ограничения на взлёт и посадку самолётов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.