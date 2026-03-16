В Хакасии начались степные пожары

В региональном управлении МЧС отметили, что практически всегда виновником таких возгораний становится человек. Причина может быть любой: непотушенный костер, брошенный на обочину окурок или разлетевшиеся при сжигании травы искры. Спасатели обратились к жителям с просьбой не поджигать сухостой. А если кто-то заметит огонь в поле или в степи, нужно сразу же звонить по номеру 101.