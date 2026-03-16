В Хакасии начались степные пожары

Минувшее воскресенье, 15 марта, выдалось жарким для пожарных Хакасии: им пришлось бороться с крупными степными пожарами сразу в двух районах — Бейском и Усть-Абаканском. Общая длина фронта огня, который сдерживали сотрудники МЧС и добровольцы, составила девять с половиной километров.
Опасная ситуация сложилась и в окрестностях Саяногорска, где также загорелась сухая трава. Там пламя охватило полторы тысячи квадратных метров. Работу пожарных серьезно осложнял сильный ветер, который моментально раздувал огонь. К счастью, стихию удалось обуздать вовремя: никто не пострадал, и до жилых домов пламя не добралось.
В региональном управлении МЧС отметили, что практически всегда виновником таких возгораний становится человек. Причина может быть любой: непотушенный костер, брошенный на обочину окурок или разлетевшиеся при сжигании травы искры. Спасатели обратились к жителям с просьбой не поджигать сухостой. А если кто-то заметит огонь в поле или в степи, нужно сразу же звонить по номеру 101.