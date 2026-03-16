Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вуйаеристу вынесут приговор за тайную съемку коллег под юбками

В Сингапуре перед судом предстанет школьный учитель, которого обвиняют в вуайеризме и незаконной съемке коллег.

В Сингапуре перед судом предстанет школьный учитель, которого обвиняют в вуайеризме и незаконной съемке коллег. Об этом сообщает издание Mothership.

По данным следствия, на скамье подсудимых оказался 53-летний педагог. Следователи считают, что с 2021 по 2023 год он тайно записывал видео под юбками сотрудниц школы.

В ходе проверки на его электронных устройствах обнаружили 174 непристойных видеозаписи. Потерпевшими по делу проходят шесть женщин.

Согласно судебным документам, обвиняемый в течение двух лет снимал области груди и ягодиц коллег без их согласия.

Следствие также установило, что среди найденных материалов есть записи еще трех женщин, личности которых пока не удалось установить.

В настоящее время мужчина находится на свободе. Рассмотрение дела назначено на 7 апреля.

По законодательству Сингапура за вуайеризм и хранение порнографических материалов обвиняемому может грозить до двух с половиной лет лишения свободы и крупный штраф.

Читайте также: Белангло: семь тел, одна дорога и человек, которого Австралия искала три года.