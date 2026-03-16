Вуйаеристу вынесут приговор за тайную съемку коллег под юбками

В Сингапуре перед судом предстанет школьный учитель, которого обвиняют в вуайеризме и незаконной съемке коллег. Об этом сообщает издание Mothership.
По данным следствия, на скамье подсудимых оказался 53-летний педагог. Следователи считают, что с 2021 по 2023 год он тайно записывал видео под юбками сотрудниц школы.
В ходе проверки на его электронных устройствах обнаружили 174 непристойных видеозаписи. Потерпевшими по делу проходят шесть женщин.
Согласно судебным документам, обвиняемый в течение двух лет снимал области груди и ягодиц коллег без их согласия.
Следствие также установило, что среди найденных материалов есть записи еще трех женщин, личности которых пока не удалось установить.
В настоящее время мужчина находится на свободе. Рассмотрение дела назначено на 7 апреля.
По законодательству Сингапура за вуайеризм и хранение порнографических материалов обвиняемому может грозить до двух с половиной лет лишения свободы и крупный штраф.
