Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Дубая временно остановил рейсы после инцидента с беспилотником

Работа одного из самых загруженных авиаузлов мира оказалась временно парализована. Власти эмирата Дубай приостановили приём и отправку самолётов в Международный аэропорт Дубая после инцидента с беспилотником и возгорания топливного резервуара.

Источник: Life.ru

Как сообщили в правительстве эмирата, решение приняло Управление гражданской авиации Дубая. Ограничения введены в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта.

«Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке приема и отправки рейсов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников», — говорится в сообщении властей.

Пассажирам рекомендовали связаться со своими авиакомпаниями, чтобы уточнить статус рейсов. В районе аэропорта произошло возгорание после того, как один из топливных резервуаров был повреждён в результате инцидента с беспилотным аппаратом. Пожар удалось локализовать, данных о пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru писал, что под удар беспилотников попали офисы американского банка Citibank в Дубае. Инциденты происходят на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и коалицией стран во главе с США.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше