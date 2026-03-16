Ещё 22 километра Столбов обследовали спасатели в поисках спецназовца

В воскресенье 15 марта спасатели, сотрудники МЧС и волонтёры продолжили поиски пропавшего 55-летнего мужчины на «Столбах».
Поисковые работы велись сложно из-за погодных условий — спасателям было тяжело двигаться из-за метели и сильного ветра. Видимость в этот день была плохая. Здесь мы рассказывали, что к поиску мужчины подключили беспилотники.
Тем не менее, работа велась по нескольким направлениям. Первая группа спасателей обследовали 14 километров в районе скал «Сторожевой» и «Бастионы». Вторая группа прошла 8 километров в районе скалы «Ермак», которая славится труднодоступными и сложными тропами.
На седьмой день поисков, мужчину не удалось найти. Поиски будут продолжаться.
