Мошенники начали обманывать новосибирцев под видом сотрудников морга

Жителей Новосибирской области предупреждают о появлении новой схемы мошенничества. На этот раз злоумышленники пытаются нажиться на родственниках военнослужащих, сообщили в MAX-канале «Вестник Киберполиции России».

В ходе телефонного разговора аферисты представляются сотрудниками морга или других официальных учреждений. Они сообщают новость о гибели их близкого человека, после чего под благовидным предлогом пытаются получить доступ к личным данным. Чтобы якобы передать семье вещи погибшего, мошенники просят назвать почтовый индекс, а затем продиктовать код из СМС-сообщения. Они объясняют это необходимостью подтвердить согласие на отправку.

Жертвами такой схемы чаще всего становятся родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также те, кто по каким-то причинам потерял связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий.

Специалисты призывают граждан доверять только официальным источникам информации и проявлять бдительность при любых подобных звонках. Важно помнить, что сотрудники медицинских учреждений, моргов и официальных ведомств никогда не запрашивают по телефону коды из смс-сообщений. Ни в коем случае не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись.

