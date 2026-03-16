Мошенники начали обманывать новосибирцев под видом сотрудников морга

В ходе телефонного разговора аферисты представляются сотрудниками морга или других официальных учреждений. Они сообщают новость о гибели их близкого человека, после чего под благовидным предлогом пытаются получить доступ к личным данным. Чтобы якобы передать семье вещи погибшего, мошенники просят назвать почтовый индекс, а затем продиктовать код из СМС-сообщения. Они объясняют это необходимостью подтвердить согласие на отправку.