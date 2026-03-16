Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два летевших на столицу украинских дрона. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Ликвидированы два дрона, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он на своей странице в MAX.
В ту же ночь несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Также в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
Вечером 15 марта за три часа средства противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.