Гражданин Казахстана присвоил деньги жительниц Новосибирска за ремонт в их квартирах

Как следует из материалов дела, осуждённый заключил устные договоры с двумя собственницами квартир в Первомайском районе. Он обязался провести в их жилье ремонтные и отделочные работы. Получив от заказчиц деньги на закупку стройматериалов и оплату труда, мужчина свои обязательства выполнил лишь частично. Никаких отчётных документов о тратах он не предоставил, а вверенные ему средства просто оставил на своих банковских счетах. Более того, из квартир он вывез и часть строительных материалов, присвоив их себе.
Для одной из женщин ущерб составил 25 210 рублей, а вторая лишилась более крупной суммы — 280 177 рублей 14 копеек.
В суде гражданин Казахстана полностью признал вину и раскаялся. Ущерб одной из потерпевших он возместил полностью, а вот крупный ущерб второй заказчице компенсировал лишь частично. При вынесении решения суд принял во внимание молодой возраст подсудимого, состояние его здоровья и другие смягчающие обстоятельства.
В итоге мужчину признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба, а также ущерба в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей с рассрочкой выплаты. Приговор пока не вступил в законную силу.