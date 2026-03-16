Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин Казахстана присвоил деньги жительниц Новосибирска за ремонт в их квартирах

В Новосибирске вынесли приговор гражданину Республики Казахстан Илье Х., который взялся за ремонт чужих квартир и присвоил доверенные ему средства. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Источник: Сиб.фм

Как следует из материалов дела, осуждённый заключил устные договоры с двумя собственницами квартир в Первомайском районе. Он обязался провести в их жилье ремонтные и отделочные работы. Получив от заказчиц деньги на закупку стройматериалов и оплату труда, мужчина свои обязательства выполнил лишь частично. Никаких отчётных документов о тратах он не предоставил, а вверенные ему средства просто оставил на своих банковских счетах. Более того, из квартир он вывез и часть строительных материалов, присвоив их себе.

Для одной из женщин ущерб составил 25 210 рублей, а вторая лишилась более крупной суммы — 280 177 рублей 14 копеек.

В суде гражданин Казахстана полностью признал вину и раскаялся. Ущерб одной из потерпевших он возместил полностью, а вот крупный ущерб второй заказчице компенсировал лишь частично. При вынесении решения суд принял во внимание молодой возраст подсудимого, состояние его здоровья и другие смягчающие обстоятельства.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба, а также ущерба в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей с рассрочкой выплаты. Приговор пока не вступил в законную силу.