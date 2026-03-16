16-летний подросток ушел из дома и пропал в Черемхове

IrkutskMedia, 16 марта. В Черемхове полицейские устанавливают местонахождение 16-летнего Леонида Пожиткова. К правоохранителям с заявлением о розыске обратилась мать подростка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, женщина рассказала полицейским, что накануне, 15 марта, около 17.00 ее сын ушел из дома, расположенного по улице Горького, и с тех пор не выходит на связь, а его местоположение неизвестно.
Приметы: на вид 15 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы.
Был одет: в спортивные штаны и куртку серого цвета, темно серые кроссовки.
Особые приметы: под левым глазом шрам.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефону дежурной части: