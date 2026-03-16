Последний захват самолёта в РФ — как развивались события на захваченном Ту-154

15 марта 2001 года семья чеченцев захватила пассажирский самолёт Ту-154 авиакомпании «Внуковские авиалинии», выполнявший чартерный рейс из Стамбула в Москву. Захватчики потребовали прекратить боевые действия в Чечне и выплатить миллион долларов. Самолёт был вынужден приземлиться в Саудовской Аравии, где позже произошёл штурм.
Лайнер Ту-154М с бортовым номером RA-85619 вылетел из аэропорта имени Ататюрка в 14:57 по местному времени. На борту находились 162 пассажира, из них 98 россиян, а также 12 членов экипажа. Самолёт выполнял чартерный рейс по заказу туристической компании «Пан-Украина», пишет «Лента.ру».
Командиром экипажа был Николай Виноградов. Для него этот полёт должен был стать последним перед выходом на пенсию. В составе экипажа также были второй пилот, два штурмана, бортинженер, два инженера наземного обслуживания и пять бортпроводников.
Через несколько минут после взлёта трое пассажиров поднялись со своих мест в седьмом ряду и направились к кабине пилотов. Они заявили о захвате самолёта и пригрозили взорвать бомбу. Бортпроводник Александр Хромов попытался остановить нападавших и получил тяжёлое ранение ножом.
Позже стало известно, что захватчиками были 45-летний Супьян Арсаев и его сыновья — 17-летний Дени Магомедзаев и 14-летний Ирисхан Арсаев. Супьян Арсаев ранее служил в чеченском МВД и был братом бывшего министра шариатской государственной безопасности самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (организация запрещена в России).
На борт они пронесли заточку, спрятанную в подошве обуви, костыль с вмонтированным стилетом и видеомагнитофон с проводами, который выдавали за взрывное устройство.
После захвата командир самолёта попытался вернуть лайнер в Стамбул. Однако террористы заметили снижение и начали ломиться в кабину пилотов, угрожая взорвать самолёт. В итоге экипажу пришлось изменить маршрут.
Захватчики потребовали посадку в Саудовской Аравии или Объединённых Арабских Эмиратах. Самолёт взял курс на юго-восток и после нескольких часов полёта направился к саудовскому городу Медина. В 18:20 по московскому времени лайнер совершил посадку в международном аэропорту имени принца Мохаммеда бин Абдул-Азиза. К этому моменту в баках оставалось топлива примерно на десять минут полёта.
После посадки начались переговоры с саудовскими властями. Террористы потребовали миллион долларов, дозаправку самолёта и вылет в Афганистан, а также прекращение контртеррористической операции в Чечне.
Во время переговоров захватчики отпустили часть пассажиров — женщин, детей, пожилых и раненого бортпроводника. Позже ещё несколько человек смогли покинуть самолёт через аварийные выходы.
Утром 16 марта саудовские силовики начали операцию по освобождению заложников. Бойцы спецназа проникли в самолёт после того, как террористы попытались прорваться в кабину пилотов.
В ходе штурма Супьян Арсаев был застрелен. Во время операции погибли два человека: 27-летняя бортпроводница Юлия Фомина и пассажир — гражданин Турции Гюрсель Камбала. Сыновья Арсаева сопротивления не оказали и были задержаны.
17 марта освобождённые пассажиры вернулись в Москву и Стамбул. Самолёт после технического обслуживания также был возвращён в Россию. Позднее ему присвоили имя погибшей бортпроводницы Юлии Фоминой. Экипаж был представлен к государственным наградам.
Саудовская Аравия отказалась выдавать задержанных братьев России. Их судил шариатский суд. В июле 2002 года Дени Магомедзаева приговорили к шести годам тюрьмы, а Ирисхана Арсаева — к четырём годам. После освобождения они остались жить в Саудовской Аравии.
Спустя годы расследование в России было возобновлено. В январе 2022 года Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал братьев Арсаевых по обвинению в угоне самолёта и гибели двух человек во время штурма. В случае экстрадиции им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Читайте также: Белангло: семь тел, одна дорога и человек, которого Австралия искала три года.